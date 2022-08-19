Подмосковных школьников пригласили в чемпионат по цифровой грамотности

С 17 августа началась регистрация участников на всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Школьники и студенты из Подмосковья сойдутся со сверстниками из других регионов России и выяснят, кто лучше разбирается в цифровых технологиях и современных трендах.

«Знание технологий и современных интернет-трендов — это полезный навык. Желаю удачи ребятам и только отличных результатов», — напутствовала молодежь министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Онлайн-турнир по теме «Цифровая грамотность» пройдет с 2 по 22 ноября. Он будет состоять из 24 заданий разных уровней сложности. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте чемпионата до 2 ноября. Зарегистрироваться можно как индивидуально, так и объединившись в команду от двух до пяти человек. Возраст каждого не должен превышать 18 лет, кроме капитана — он может быть и постарше. Результаты онлайн-чемпионата объявят в начале декабря. Победители получат звание чемпиона и ценные призы.

«Изучи интернет — управляй им!» — это интерактивный проект, направленный на повышение уровня цифровой грамотности российских школьников и студентов. Он помогает познать устройство цифровых технологий, стать опытным интернет-пользователем и научиться безопасному «серфингу» в интернете.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.