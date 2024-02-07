Подмосковье 07 февраля 2024, 23:53 Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду по информатике Министерство образования Московской области

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Образовательная платформа «Яндекс Учебник» приглашает подмосковных школьников поучаствовать в олимпиаде по информатике. Мероприятие для учеников 5-11-х классов пройдет в онлайн-формате с 6 февраля по 10 апреля.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в первом туре, который продлится четыре недели, ребятам предстоит решить задачи на логику, выполнить задания на программирование робота-доставщика на Blockly, а также написать код на языке Python. Принять участие в олимпиаде смогут все школьники, независимо от уровня своей подготовки, так как для участников предусмотрены обучающие видео-уроки.

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Ребята, прошедшие во второй тур, будут работать с экспертами компании над созданием собственной интерактивной информационной модели.

Победителей второго тура олимпиады ждет торжественная церемония награждения и ценные призы от «Яндекс Учебника».

Все участники получат сертификаты олимпиады, а победителей наградят дипломами, а те, кто прошел во второй тур олимпиады, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Напомним, что олимпиада включена в перечень Министерства просвещения Российской Федерации на 2023–2024 учебный год.

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