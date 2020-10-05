Подмосковных учащихся будут тщательно проверять на входе в школы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал внимательно следить за состоянием школьников. Фильтр на входе должен быть тщательным, и о каждом ребенке нужно позаботиться.

«О каждом ребенке на входе должны позаботиться. И если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу должен делать спустя рукава», — подчеркнул глава Подмосковья.

Воробьев обратил на принципиальное значение такой работы, «если ребенок недомогает». Внимание тому, как работает фильтр, должно уделять областное министерство образования.

Треть учебных заведений, добавил губернатор, уже ушла на каникулы. На следующей неделе отдых начнется и для некоторых других школ.

Контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в образовательных учреждениях, на транспорте и других общественных местах Московской области усилят. Введения новых строгих ограничений в регионе удастся избежать, если его жители будут соблюдать меры защиты — носить маски, держать социальную дистанцию и исключат ненужные контакты.