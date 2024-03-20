Подмосковье 20 марта 2024, 11:29 Подмосковных производителей пригласили на сессию по закупкам Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает производителей на торгово-закупочную сессию с новым агрегатором фермерской продукции. Участникам расскажут о поставках натуральной продукции в крупные торговые сети.

«По запросу фермерского сообщества мы проводим очную сессию с новым агрегатором фермерской продукции во второй раз. Важно напомнить, что агрегатор сам покупает продукцию у фермера и централизованно поставляет ее в торговые сети», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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Участники сессии смогут получить необходимую информацию, рекомендации, а также задать интересующие вопросы представителям агреатора. Мероприятие пройдет 2 апреля в 10:00 в конференц-зале Дома правительства Московской области.

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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