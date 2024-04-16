Подмосковье 16 апреля 2024, 17:09 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинары об интеллектуальной собственности Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на серию образовательных вебинаров об интеллектуальной собственности. Первое занятие состоится 19 апреля.

Как рассказали в региональном Мининвесте, вебинары проведут Минэкономразвития России, Федеральная служба по интеллектуальной собственности и Федеральный институт промышленной собственности. На первой встрече 19 апреля участники узнают о том, как защитить свою разработку и как получить меры поддержки. Присоединиться можно по ссылке.

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Вебинар об эффективной защите своего бренда состоится 23 апреля, на нем расскажут об отличиях товарного знака и логотипа, как пройти регистрацию и многое другое.

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