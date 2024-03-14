Подмосковье 14 марта 2024, 13:42 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о способах избежать эмоциональное выгорание Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о том, как избежать выгорания. Он пройдет 21 марта.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар проведет центр "Мой бизнес". Участникам расскажут о том, как планировать рабоий процесс, а также о преградах на пути к упеху. Спикером станет бизнес-коуч, игропрактик Виктория Алексеева.

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Подать заявку на участие можно по ссылке.

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