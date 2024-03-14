14 марта 2024, 13:42
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о способах избежать эмоциональное выгорание
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о том, как избежать выгорания. Он пройдет 21 марта.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар проведет центр "Мой бизнес". Участникам расскажут о том, как планировать рабоий процесс, а также о преградах на пути к упеху. Спикером станет бизнес-коуч, игропрактик Виктория Алексеева.
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Подать заявку на участие можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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