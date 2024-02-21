21 февраля 2024, 17:17
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о работе с таможней
Бесплатный вебинар о работе с органами таможни проведут для подмосковных предпринимателей 28 февраля. На нем расскажут об оформлении документов и порядке обжалования решений профильных ведомств.
Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева, вебинар проведут по инициативе уполномоченного и адвокатской палаты. На нем предпринимателям расскажут о подготовке документов и сведений для подтверждения таможенной стоимости в ходе дополнительных проверок, а также об обжаловании решений ведомства.
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Спикером выступят партнер КА «Сед Лекс», а также старший уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований подмосковной таможни Сергей Мокшанский.
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.
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