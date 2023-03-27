Подмосковье 27 марта 2023, 15:06 Предложения подростков по открытию молодежных центров соберут в Подмосковье Фото: Дмитрий Самбуров / Пресс-служба УПР в МО

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Опрос «Без стука не входить» среди подростков стартовал в Подмосковье по инициативе детского омбудсмена Ксении Мишоновой. Школьники смогут рассказать, какого досуга им не хватает в родном городе.

В тесте подростки ответят на несколько простых вопросов и укажут, чего именно им не хватает в своем городе для самореализации.

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«С помощью опроса мы хотим узнать из первых уст, куда подросткам хотелось бы приходить снова и снова. А может быть, отвечая на наши вопросы, ребята расскажут о своих молодежных клубах и объединениях, в которых они уже занимаются», — отметила Ксения Мишонова.

Принять участие в опросе могут школьники 12–17 лет на школьном портале Московской области или по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в регионе построят и капитально отремонтируют почти 180 крупных образовательных центров. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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