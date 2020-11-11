Подмосковных медиков с 11 ноября начнет возить транспорт социальных учреждений

В Подмосковье с 11 ноября медицинские бригады будет перевозить транспорт учреждений социального обслуживания. Власти региона пошли на такие меры из-за повышенной нагрузки на систему здравоохранения во время пандемии COVID-19.

Соответствующее постановление, уже подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ежедневно в регионе проводят свыше 35 тысяч исследований на наличие коронавируса. Глава региона заметил, что этот показатель растет каждую неделю.

В ноябре количество вызовов скорой помощи в Подмосковье увеличилось, по сравнению с августом, почти вдвое. На 100 единиц увеличили число бригад на линиях.

Каждый случай задержки бригады скорой или неотложной помощь губернатор поручил обязательно разбирать.

Накануне Воробьев побывал в красной зоне госпиталя, развернутого на базе выставочного центра «Патриот», и пообщался с персоналом. Визит глава региона назвал важным для понимания ситуации. На территории госпиталя сейчас свыше 1420 коек, из которых 1020 подключены к кислороду. С больными работают 150 подмосковных медиков и около 900 специалистов Минобороны.