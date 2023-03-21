Подмосковье 21 марта 2023, 03:46 Подмосковных архитекторов пригласили поучаствовать во всероссийском конкурсе деревянного строительства

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Мособлархитектура пригласила архитекторов Московской области поучаствовать во всероссийском конкурсе «Дерево в архитектуре 2023». Мероприятие пройдет с 4 по 6 июля в Центральном доме архитектора в Москве.

Конкурс состоится в рамках второго Международного форума деревянного строительства WOODINARCH 2023. Организаторами выступят Союз московских архитекторов и Союз архитекторов России.

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Участниками соревнования могут стать отечественные и зарубежные архитекторы, проектировщики, реставраторы, дизайнеры, художники, архитектурные и дизайн-бюро, студии и мастерские, проектные институты, а также студенты вузов и колледжей.

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Подать заявку на участие можно до 24 апреля по ссылке. Конкурсные материалы будут принимать до 18 мая. Их будут рассматривать как постройки и проекты и разобьют по номинациям: жилой дом, общественное сооружение, реконструкция и реставрация, малый объект, интерьер, а также малые архитектурные формы и объекты средового дизайна.

Студентов будут рассматривать отдельно в номинации «Лучший студенческий проект».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта.

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