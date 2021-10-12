Подмосковные животноводы получили 25 медалей на выставке «Золотая осень»

Подмосковные животноводы получили 23 золотые и две серебряные медали на выставке «Золотая осень». Здесь оценили их успехи в производстве мяса, молока, птицы, рыбы.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, это крупнейшая агропромышленная выставка России.

Подмосковные аграрии отмечены высокими наградами за успехи и достижения Сергей Воскресенский.

Среди 23 золотых медалей семь — за молочное направление, пять — за птицеводство, три — за рыбоводство, по одной — за звероводство и мясное животноводство.

«Полученные награды — высокая и достойная оценка наших аграриев. Хочу поздравить всех победителей и поблагодарить за труд», — сказал Воскресенский.

Участие приняли более 15 животноводческих ферм региона. Они представили крупный рогатый скот, коз, пушных зверей, кроликов, овец, рыбу.