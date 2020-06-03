Подмосковные заводы Подольска и Истры расширят производство упаковки

В Подмосковье модернизируют два завода крупнейшего производителя упаковки. Компания «Архбум» расширит выпуск продукции в Истре и Подольске. Это позволит им нарастить мощности и увеличить объем товаров.

Ежегодно компания производит по 200 миллионов квадратных метров упаковки. Это один из российских лидеров по выпуску гофротары.

Фирма реконструирует свой завод в Истре площадью порядка 54 тысяч квадратных метров. Появятся новые площади. Компания получила разрешение на дополнительное строительство.

Истринский филиал открыли в 2013 году. В него инвестировали больше 2,5 миллиарда рублей. В итоге создали 360 рабочих мест.

Подольская площадка уже запустила вторую производственную линию в конце мая. Ее модернизация завершится в следующем году. Это увеличит выпуск товаров до 17 миллионов квадратных метров упаковки в месяц.

Рост предприятий дает преимущества области. В прошлом году Подмосковье стало лидером среди регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности.

В Подмосковье уже существуют четыре особые экономические зоны, строятся индустриальные парки, технопарки. Именно поэтому все больше компаний развивают производство здесь Наталья Егорова, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Подобрать инвестиционную площадку предприниматели могут на портале invest.mosreg.ru.

Кроме того, зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов рассказал, что в индустриальном парке «Лыткарино» появится новый завод. Он будет выпускать интерактивное оборудование. Для этого создадут около 350 рабочих мест.