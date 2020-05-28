Сенсорное оборудование и рабочие места. Новый завод построят в индустриальном парке «Лыткарино»

Новый завод появится в подмосковном индустриальном парке «Лыткарино». На предприятии будут производить интерактивное оборудование. Для этого создадут около 350 рабочих мест. Запустить первую очередь планируют в следующем году.

Завод откроет компания BM GROUP «Фабрика инноваций». Она производит сенсорные столы, интерактивные панели и другие устройства, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. На новом предприятии планируется создать порядка 350 рабочих мест. Всего на заводе будут трудоустроены 500 человек Вадим Хромов.

В период пандемии предприятие стало выпускать санитайзеры, бесконтактные аппараты, продающие защитные средства и не только.

В ближайшее время часть произведенного оборудования оттуда направят в Лыткаринскую больницу.

Пока что предприятие работает на арендованных площадях, но из-за увеличения объемов производства было принято решение о строительстве завода.

Инновационные предприятия в Подмосковье смогут получить и федеральные гранты. Их выделяют на создание и продвижение продукции. Это делает Фонд содействия инновациям. Ежегодно он проводит конкурсные отборы.

Подробности обо всех программах Фонда содействия инновациям можно найти на сайте fasie.ru.