Подмосковные вузы и колледжи начали приемную кампанию

Высшие и средние профессиональные образовательные учреждения области начали приемную кампанию. С сегодняшнего дня абитуриенты могут подать документы в вузы и колледжи Подмосковья.

Для поступления выпускникам школ доступны 5 вузов и 40 колледжей. В этом году университеты предоставят абитуриентам более четырех тысяч бюджетных мест. А учиться бесплатно в подмосковных колледжах смогут более 18 тысяч человек, рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Поступить можно на различные специальности: от гуманитарных до технических. Подробная информация о приемной кампании размещена на сайтах образовательных учреждений», — рассказала вице-губернатор.

Подать документы на поступление можно как очно, так и в дистанционном формате через портал Госуслуг.