Подмосковье 15 марта 2023, 20:17 Подмосковные врачи внедрили ботулотоксин в реабилитацию после инсульта РИА «Новости»

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Врачи Московской области используют ботулотоксин в реабилитации после инсульта — об этом в эфире «Область перемен» сообщил главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения региона Максим Сутормин. Также в эфире руководитель Московской областной общественной организации «Многодетные мамы» Марина Кондратович рассказала о льготах для многодетных семей, а подмосковный сыровар Олег Сирота объяснил, как получить грант на свой сельскохозяйственный стартап.

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Новые методы в медицине

В Подмосковье врачи используют в лечении неврологических заболеваний ботулинотоксин. Это вещество широко используют в косметологии. В регионе медики применяют его при реабилитации после инсульта.

«Количество пациентов, которым показана данная терапия, растет. Самая большая армия наших пациентов — те, которые перенесли инсульт, также это пациенты с рассеянным склерозом и рядом других более редких заболеваний», — пояснил главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения региона Максим Сутормин.

Он уточнил, что ботулинотоксин — это яд, но при маленьких дозировках и правильной диагностике он помогает в восстановлении пациентов.

Объединение многодетных мам Подмосковья

Более 10 лет в Подмосковье существует организация «Многодетные мамы». Активисты защищают интересы многодетных семей и прорабатывают меры поддержки. Работа организации направлена на увеличение рождаемости в регионе. Государственная поддержка является основным двигателем в этом вопросе. Так, с прошлого года многодетным семьям в Московской области назначили региональный материнский капитал.

«Благодаря многим некоммерческим организациям, которые работают с многодетными семьями, поддержка стала системной, понятной и прозрачной. Начиная с ежегодной выплаты компенсации школьной формы, бесплатного питания в школах, компенсации за детский сад, коммунальные услуги, бесплатный проезд», — отметила руководитель Московской областной общественной организации «Многодетные мамы» Марина Кондратович.

Она добавила, что организация смогла объединить многодетных мам из разных округов региона для общения и решения важных вопросов.

Семь миллионов рублей на агростартап

Подмосковье в 2022 году вошло в топ-5 регионов с высоким спросом на технику для сельского хозяйства. Фермеры теперь получают грант размером семь миллионов рублей. Его увеличение поможет аграриям региона реализовать свои стартапы. Увеличить грант помогла работа ассоциации «Народный фермер». Активисты стали проводником между сельскохозяйственниками и государством.

«Мы доказывали, что объективно дорожает жизнь и техника, что грант нужно индексировать, сельское хозяйство является локомотивом экономики и нельзя, чтобы оно затормозилось в развитии», — подчеркнул подмосковный сыровар Олег Сирота.

Фермер отметил, что, согласно данным Росстата, сельскохозяйственная отрасль показывает колоссальные темпы роста, несмотря на сложные времена для экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрять самые умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ региона.

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