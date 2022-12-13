Подмосковье 13 декабря 2022, 12:03 Подмосковные врачи успешно провели операцию по удалению лишней фаланги на руке ребенка Unsplash

Читать 360tv в

Подмосковные врачи прооперировали 10-летнего ребенка с искривлением пальца и лишней фалангой. Из-за врожденной аномалии кисти мальчику было трудно держать в руке ручку и выполнять другие простейшие действия.

Реклама

Пациент поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. После обследования врачи выявили сложный порок развития кисти. Большой палец был уменьшен в размерах по сравнению с другими, а хват кисти ослаблен. На этом же пальце была обнаружена дополнительная, третья, фаланга. Хирурги приняли решение об операции, разделив ее на два этапа.

«Под общим наркозом мы удалили дополнительный сустав, а оставшиеся части зафиксировали спицей, тем самым исправили ось конечности до нормы. После восстановления выполним второй этап, во время которого проведем пластику сустава», — рассказал о планах врач Сергей Хохлов.

Не исключено, что после завершения манипуляций мальчику понадобится пластика и мягких тканей. Окончательная тактика лечения будет зависеть от результатов первых двух этапов. В итоге палец ребенка должен будет полноценно функционировать, что значительно облегчит парню жизнь.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».