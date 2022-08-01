Подмосковные врачи удалили у пенсионера тромб размером 12 сантиметров

В Долгопрудненскую больницу бригада скорой помощи доставила 68-летнего пациента. Было известно, что ранее в ходе УЗИ у него выявляли тромбоз верхней части бедренной вены. Ситуация была достаточно опасной: если бы тромб оторвался, это грозило бы мужчине неминуемой смертью. Поэтому его сразу же доставили в больницу.

В стационаре мужчине провели дополнительное обследование, в ходе которого выявили увеличение тромба. Врачи решили, что пациента нужно экстренно оперировать. Оказалось, что размеры тромба были просто гигантскими.

«Через небольшой прокол в паху из вены пациента извлекли гигантский тромб, длина которого составляла 12 сантиметров. Основная часть тромба не крепилась к стенкам кровеносной магистрали, но свободно болталась там, собирая на себя дополнительные осадочные тромбоциты. Операция длилась чуть больше часа», — сказал сосудистый хирург, заведующий вторым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Мужчина после операции несколько дней находился под наблюдением врачей. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное, его уже выписали из больницы домой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы региона получили 800 новых аппаратов в начала года. С их помощью будут проводить МРТ, КТ и другие исследования.