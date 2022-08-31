Подмосковные врачи спасли вылившую на себя чайник кипятка пенсионерку

В третий филиал Балашихинской больницы поступила 98-летняя пациентка, у которой были жалобы на ожоговые раны на правой стопе. Оказалось, что женщина опрокинула на себя чайник с кипятком. В результате у нее образовались ожоги второй и третей степени.

«Даже при небольшой степени ожога, но значительной площади поражения есть риск возникновения болевого шока. Наиболее опасным из возможных осложнений ожога 2 степени считают инфицирование раны. Также возможно развитие пиодермии или флегмоны. Пациентке была проведена инфузионно-дезинтоксикационная, антибактериальная, симптоматическая терапия и перевязки с растворами антисептиков. На фоне проведенного лечения воспалительные явления купированы», — рассказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

В общей сложности пенсионерке пришлось провести на лечении в больнице целый месяц. В итоге кожа на пораженном участке восстановилась. Сейчас пациентку в удовлетворительном состоянии выписали на амбулаторное лечение.

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