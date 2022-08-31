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    31 августа 2022, 14:31

    Подмосковные врачи спасли вылившую на себя чайник кипятка пенсионерку

    Ирэна Вороник

    В третий филиал Балашихинской больницы поступила 98-летняя пациентка, у которой были жалобы на ожоговые раны на правой стопе. Оказалось, что женщина опрокинула на себя чайник с кипятком. В результате у нее образовались ожоги второй и третей степени.

    Подмосковные врачи спасли вылившую на себя чайник кипятка пенсионерку

    «Даже при небольшой степени ожога, но значительной площади поражения есть риск возникновения болевого шока. Наиболее опасным из возможных осложнений ожога 2 степени считают инфицирование раны. Также возможно развитие пиодермии или флегмоны. Пациентке была проведена инфузионно-дезинтоксикационная, антибактериальная, симптоматическая терапия и перевязки с растворами антисептиков. На фоне проведенного лечения воспалительные явления купированы», — рассказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

    В общей сложности пенсионерке пришлось провести на лечении в больнице целый месяц. В итоге кожа на пораженном участке восстановилась. Сейчас пациентку в удовлетворительном состоянии выписали на амбулаторное лечение.

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