Подмосковные врачи спасли пациентку с абсцессом после укуса мошки

В хирургическое отделение филиала № 3 Балашихинской больницы поступила пациентка в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали абсцесс левой лобной области. Оказалось, что за несколько дней до этого женщину прямо в лоб укусила мошка.

Как отмечают специалисты, у тех, кто страдает от аллергии, может появиться большой отек местных тканей после укуса мошки. Чаще всего в месте укуса возникает сильный зуд, человек начинает чесать это место, и это может спровоцировать проникновение инфекции.

«Если мы расчесываем укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу и необходимости проведения хирургического вмешательства. Пациентке провели вскрытие и дренирование абсцесса левой лобной области. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и противовоспалительная терапия», — рассказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой на амбулаторное лечение. Врачи напоминают, что, если отек после укуса насекомого слишком долго не спадает или же реакция организма на него оказалась очень острой, нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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