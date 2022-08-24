Подмосковные врачи спасли беременную кубинку и ее ребенка после серьезных осложнений ковида

В родильный дом Сергиева Посада поступила уроженка Кубы, которая постоянно проживает на территории Подмосковья. Пациентке 23 года, у нее диагностировали гестационный пиелонефрит и анемию, при этом она находилась на 34 неделе беременности. Был большой риск преждевременных родов.

В итоге девушке сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. На фоне болезни началась острая гипоксия плода — у ребенка в утробе была очень сильная нехватка кислорода. Врачи после совещания решили, что необходимо экстренное кесарево сечение.

«Хочется отметить, что женщина не говорит на русском языке. Выстроить контакт с ней помог онлайн-переводчик. Общались мы с ней исключительно на испанском», — сообщила врач анестезиолог-реаниматолог и неонатолог Виолетта Игнатова.

У новорожденной девочки обнаружили врожденную пневмонию, ее легкие оказались еще слишком незрелыми. Однако врачам удалось спасти жизнь малышке, они назначили ей комплексную терапию.

«Мы наладили респираторную поддержку через носовые канюли, назначили антибиотики, противовирусную, инфузионную терапию. В первые сутки жизни питание малышка не усваивала, поэтому получала парентеральное питание. На седьмые сутки нам удалось снять ребенка с респираторной поддержки, явления пневмонии начали купироваться. На девятые сутки перевели ребёнка из реанимации в отделение патологии новорожденных в Балашиху на дальнейшее выхаживание», — добавила врач.

На протяжении нескольких дней мама и ребенок были под наблюдением. В итоге состояние обеих удалось стабилизировать. Теперь за здоровьем новорожденной малышки будут следить врачи по месту жительства. Пациентка набирает вес и идет на поправку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации стационаров Подмосковья. По его мнению, на это есть большой запрос у жителей.