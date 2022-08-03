Подмосковные врачи спасли 81-летнюю пациентку с редким типом грыжи

В отделение общей хирургии Дубненской больницы поступила пациентка в возрасте 81 год. Она жаловалась на то, что у нее были сильные боли в области живота и постоянная рвота. Когда пенсионерке провели диагностику, у нее выявили острую кишечную непроходимость. Кроме того, ей диагностировали хроническую ишемию нижних конечностей и трофическую язву пальцев стопы.

«В ходе лапароскопической операции у пациентки была обнаружена редкая патология — ущемленная внутренняя парацекальная грыжа, при которой происходит сдавливание ее содержимого. Если в этой ситуации не оказать своевременную медицинскую помощь, то может произойти некроз тканей, который приведет к летальному исходу», — рассказал главный врач Алексей Осипов.

В ходе операции удалось устранить ущемление кишки сквозь небольшие проколы. Грыжевой дефект был ликвидирован, кишка снова работает. При помощи лапароскопии получилось сократить операционную травму, женщина в самые короткие сроки начала лечение у сосудистого хирурга. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо, у нее продолжается лечение.

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