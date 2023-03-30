Подмосковье 30 марта 2023, 11:08 Подмосковные врачи спасли 37-летнего мужчину с аневризмой аорты Пресс-служба Минздрава МО

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В сосудистый центр Одинцовской больницы поступил пациент 37 лет с жалобами на боль в груди. Обследования выявили у мужчины расслаивающуюся аневризму грудного отдела аорты — патологию, при которой расширяется главный кровеносный сосуд, снабжающий кровью организм. Подобное состояние может привести к разрыву сосуда и летальному исходу.

Врачи подмосковного сосудистого центра направили пациента в МОНИКИ имени Владимирского для проведения экстренной операции.

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«Под общим наркозом мы произвели замещение пораженного участка аорты специальным синтетическим протезом. На время основного этапа операции сердце пациента останавливалось и жизнь пациента поддерживалась аппаратом искусственного кровообращения», — сообщил заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ имени Владимирского Дмитрий Зыбин.

Операция длилась пять часов и завершилась успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже переведен в реабилитационный центр для дальнейшего восстановления.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году поликлиники области получат 39 новых машин скорой помощи.

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