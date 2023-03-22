Важное 22 марта 2023, 11:59 Воробьев: поликлиники Подмосковья получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году Губернатор Подмосковья: 39 неотложек закупят для поликлиник в 2023 году

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Медицинские организации Подмосковья получат 39 новых автомобилей для оперативной помощи пациентам в 2023 году, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Это так называемые неотложки. В отличие от машин скорой помощи, они необходимы в ситуациях, когда есть острые боли, но нет угроз для жизни.

«К работе здрава всегда приковано много внимания. Испытание ковидом лишний раз доказало, что в этой отрасли важно все — профессиональные кадры, современные клиники, надежная техника», — отметил губернатор Подмосковья.

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Бригады врачей, работающие в неотложках, оснащены всем необходимым оборудованием для помощи пациентам на дому.

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Доступность помощи в первичном звене во многом связана с мобильностью медиков, поэтому каждый год обновляем автопарк скорой помощи, закупаем новый транспорт для неотложки. Андрей Воробьев

Машины неотложной медицинской помощи — отечественного производства. В этом году 39 автомобилей распределят между поликлиниками и паллиативными бригадами врачей — они помогают неизлечимо больным людям.

«Наша задача — помогать бригадам врачей быстро добираться до пациентов, успевать на каждый вызов», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он добавил, что в прошлом году закупили 57 новых «неотложек», а в этом выделили свыше 100 миллионов рублей на пополнение автопарка.

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