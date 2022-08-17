Подмосковные врачи прооперировали мужчину, который дважды за месяц сломал челюсть

В Московскую областную больницу имени профессора Розанова поступил мужчина с переломом челюсти и врождённым неправильным прикусом. В результате проведенного лечения врачам удалось исправить прикус пациента, и он был выписан домой с установленными на челюсти специальными «шинами», с которыми он должен был ходить еще месяц до полного сращивания костей. Через два дня, из-за неосторожной езды на велосипеде, мужчина попал в аварию и вновь оказался в больнице.

«Для того, чтобы провести травматологическую операцию под общим наркозом, пришлось разбирать всю конструкцию, она мешала подключить пациента к аппарату ИВЛ. После этого мы провели повторную операцию по шинированию», — рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Ивантеевского филиала Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Алексей Бунев.

Сейчас мужчине сняли шины. Он чувствует себя хорошо, и все кости срослись правильно.

Врачи напоминают о необходимости быть внимательными на дорогах. Следить за здоровьем и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Ремонт объектов здравоохранения продолжается в регионе. Помимо поставок нового медоборудования, особое внимание в регионе уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.