Подмосковные врачи прилетели из Казахстана после борьбы с COVID-19

Подмосковные врачи, которые помогли Казахстану в борьбе с COVID-19, вернулись в Россию. Их встретили в аэропорту Жуковский.

«Опыт, который приобрели наши врачи за время лечения пациентов с коронавирусом в Подмосковье, пригодился для борьбы с этой инфекцией в Казахстане. Специалисты передали полученные знания и навыки казахским коллегам из пяти регионов республики и общими усилиями пролечили более 1,5 тысячи пациентов» — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Всего из 15 больниц столичного региона в Казахстан ездили 26 анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов и эпидемиологов. За проделанную работу Минздрав республики наградил медиков нагрудным знаком «За заслуги».

Источник фото: телеканал «360»

«Все прошло замечательно. Несмотря на то, что это было продолжительное время, но оно пролетело для нас незаметно. Особенно вторая его половина, когда мы уже привыкли, акклиматизировались, когда уже вникли во всю работу», — отметил один из подмосковных врачей.

Он добавил, что с семьей удавалось пообщаться не каждый день и только после работы. По словам медика, ситуация с коронавирусом в Казахстане довольно сложная. В республике много тяжелых больных, но все постепенно улучшается.