Первую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие 10 дней

«Мы ожидаем регистрацию данной вакцины в России в течение 10 дней», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитриев добавил, что к концу этого года ежемесячно надеются производить по десять миллионов доз вакцины.

Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце 2019 года в китайском Ухане. Позже вирус распространился по всему миру. Исключением не стала и Россия.

По состоянию на 3 августа в РФ COVID-19 подтвердился у 856 264 человек. С начала пандемии в стране вылечились 653 593 пациента с коронавирусной инфекцией. За последний день число выздоровевших выросло на 3420 человек. Жертвами коронавируса стали 14 207 россиян.

Всего в мире более 18 миллионов инфицированных. Сложнее всего ситуация складывается Бразилии, Индии и США.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что последние обследования тестировавших вакцину от COVID-19 добровольцев показали наличие у них иммунитета. Финальная проверка состоялась в главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко.

«Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», — отметили в ведомстве.