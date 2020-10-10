Подмосковные волонтеры выдали всем забывчивым маски и памятки по коронавирусу

Отсутствие защитной маски на лице не только увеличивает риск заражения коронавирусом, но и влечет за собой непредвиденные расходы в виде штрафов. Поэтому волонтеры продолжают напоминать жителям Красногорска о соблюдении мер безопасности в общественных местах.

Вот и сегодня с самого утра сотрудники административно-пассажирской инспекции Подмосковья, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также полицейские, волонтеры и народные дружинники пришли на станции МЦД-2, чтобы проверить, все ли надевают маски.

А тем, кто нарушает требование Роспотребнадзора, напоминают, что за это предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

«В целом граждане сознательно подходят к требованиям, большинство — в масках, что является в первую очередь проявлением заботы о своем здоровье и здоровье окружающих», — рассказал начальник межмуниципального управления № 9 ГКУ АПИ Московской области Роман Курбанов.

Всем, у кого маски с собой не оказалось, волонтеры выдали ее вместе с памяткой о профилактике и лечении COVID-19.

Проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в транспорте Красногорска проходят по поручению губернатора Московской Андрея Воробьева.

Ранее стало известно, как подмосковные торговые центры соблюдают коронавирусные меры предосторожности.