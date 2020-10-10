В торговые центры теперь только через охранников. С приходом коронавируса они стали не только следить, но еще и раздавать. Увидели человека без маски — и тут же ее выдали. Подробнее про соблюдение масочного режима в торговых центра Подмосковья — в материале «360».

На входе в гипермаркет — вторая линия противовирусной обороны. Но то ли охранник на входе справился на отлично, то ли сами посетители торгового центра стали сознательнее. За 20 минут нашего дежурства — ни одного человека без маски. Впрочем, и для таких клиентов здесь тоже все подготовлено.

«В последнее время это единичные случаи, когда к нам приходят без масок. Но мы всегда можем предложить бесплатно маску для клиента, у нас есть антисептик на входе, у нас есть перчатки. То есть, все, что нужно для прохода в магазин — мы нашим клиентам всегда можем предложить», — рассказала «360» менеджер гипермаркета Ольга Глоткина.

Не меньший контроль — и за самими сотрудниками торговых центров. Те, кто измеряет вашу температуру или же просит натянуть маску на нос, так же проходят через обязательные и регулярные санитарные процедуры.

«Когда сотрудник приходит на работу — мы выдаем ему маски, измеряем температуру, каждые три часа макси и перчатки меняются и также каждые четыре часа мы измеряем температуру сотрудников», — пояснил администратор кинотеатра Армен Мхитарян.

Впрочем, все устные предупреждения заканчиваются уже со следующей недели. За несоблюдение масочного и перчаточного режима посетителей будут штрафовать. Сначала на четыре тысячи. А при повторном нарушении — уже на пять.