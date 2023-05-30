Подмосковье 30 мая 2023, 16:08 Подмосковные волонтеры благоустроят Английский парк в музее-заповеднике «Горки Ленинские» Музей-заповедник "Горки Ленинские"

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе экологический десант «Волонтеры культуры» благоустроят «нижний» парк. Мероприятие состоится 3 июня, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Активисты расчистят от поваленных деревьев и сорного подлеска Английский парк. После желающие смогут посетить экскурсию в усадьбе Горки.

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Это историко-архитектурный памятник в стиле неоклассики, сочетающий усадебный комплекс последней дореволюционной хозяйки Горок — Зинаиды Морозовой-Рейнбот. Также в этом месте отдыхать Владимир Ленин.

Сегодня музей-заповедник проводит работу по восстановлению аутентичного садово-паркового пространства вокруг усадьбы Горки.

«Экспедиции „Волонтёров культуры“ входят в проектный план Министерства культуры России и призваны не только популяризировать уникальное историко-культурное наследие нашей страны, но и оказывать помощь в приведении в порядок прилегающих территорий музея», — отметили в музее-заповеднике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч человек прошли опрос по благоустройству. По его словам, основная цель — преображать регион с учетом предложений жителей.

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