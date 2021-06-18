«Государство подставляет плечо». Андрей Воробьев рассказал о борьбе с бедностью в Подмосковье

Одна из приоритетных задач Московской области — борьба с бедностью. Чтобы ее решить, власти работают в двух важных направлениях. Важно не только помогать малоимущим социальными льготами и выплатами, но и создавать для них новые рабочие места с хорошей зарплатой.

Об этом в программе «Специальный гость» канала RTVI заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас в регионе считаются бедными порядка 500 тысяч человек, при этом 7% населения живут за чертой бедности.

Глава региона отметил, что борьба с этой проблемой является одной из ключевых для региона.

«Что значит борьба? Конечно, когда семье тяжело: пандемия или еще какие-то вызовы, — то государство должно помогать», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он отметил, что в 500 тысяч человек, которые считаются бедными, очень часто попадают многодетные семьи. В этом случае государство активно включается и «подставляет плечо» — жители получают льготы в различных сферах.

«Но, конечно, самое лучшее — если у тебя есть качественная высокооплачиваемая работа. И мы этим занимаемся. Мы занимаемся и помощью, и созданием рабочих мест. Это два важных остова, кита, которые определяют благополучие и могут позволить человеку быть счастливым», — подчеркнул губернатор Московской области.

Он добавил, что создавать рабочие места не прекращали даже в пандемию. Регион продолжает расти как по малому бизнесу, так и по крупным, средним предприятиям, оттачивая социальную помощь.

Кроме того, власти работают над поручением президента страны Владимира Путина по созданию «социального казначейства». Речь идет про автоматическое оформление и получение услуг, льгот и выплат, которые положены гражданам.

«Не нужно бегать по закрытым кабинетам, сидеть унизительно в коридорах. Мы заточим такую систему, внедряем ее. Когда она будет проактивной, если ты студент, льготный билет тебе будет автоматом, социальная карта в электронном виде», — пояснил губернатор.

Задача региона заключается в том, чтобы воплотить в реальность эти вещи, которые раньше казались чудесами, уже в этом году.