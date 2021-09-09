Подмосковные ветклиники окажут помощь животным из пострадавшего в Ногинске дома

Ветеринарная клиника по Богородскому городскому округу и Электростали начала проработать вопрос об оказании бесплатной помощи домашним животным всех владельцев дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа. Такое поручение дал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В связи с трагедией в Ногинске всем домашним животным будет оказана бесплатная помощь в госветеринарной клинике. Клиника работает круглосуточно, обратиться за помощью могут все жители этого дома, у кого есть питомцы», — сказал Сергей Воскресенский.

Также питомцев, оставшихся без владельцев, разместят в приюте для безнадзорных животных Богородского городского округа. Сейчас в этом приюте из пострадавшего дома находится одна собака, ее осмотрят врачи. Хозяйка питомца вместе с детьми находится в больнице, но ее уведомили о собаке.

Спасатели также обнаружили лабрадора и сиамскую кошку, которые спустя сутки были переданы владельцам. В ведомстве напомнили, что ветеринарные специалисты готовы осмотреть животных и предоставить помощь.

Обращаться можно по адресу: Ногинск, улица Никанорова, дом 17. Номер ветеринарной клиники: 8 496 514 26 25. Приют для безнадзорных животных находится в Богородском городском округе в селе Ямкино, Ямкинское шоссе. Телефон: 8 926 237 42 04.