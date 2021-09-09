Дом в Ногинске спустя сутки после взрыва газа. Видео с коптера

Появилось видео того, как выглядит жилой дом в Ногинске на следующий день после взрыва. Спасатели продолжают разбирать завалы, но основная часть уже убрана.

На ролике «360» с коптера видно, что на месте происшествия дежурят пожарные, сотрудники МЧС и газовой службы. Установлены палатки и горячее питание. Завалы практически разобраны, убраны плиты перекрытия, а вместо этажей с первого по четвертый виднеется дыра. Также по всему периметру лежат личные вещи жильцов дома.

Взрыв произошел в жилом доме Ногинска утром 8 сентября. По предварительным данным, причиной мог стать бытовой газ. Жители дома жаловались на запах голубого топлива в воздухе сразу после взрыва. Ударной волной уничтожила 24 квартиры, часть из них была разрушена полностью с первого по четвертый этажи. Под завалами нашли тела пяти человек: погибли мужчина, женщина, девочка-подросток и 10-летний мальчик. Пострадали 20 человек, шесть из них находятся в больнице.

В Богородском городском округе объявили трехдневный траур после взрыва газа. Празднование дня города, намеченное на 11 сентября, в связи с этим не состоится.

По предварительным данным, дом можно будет восстановить. А пока жильцов взорвавшегося дома разместили на туристической базе «Боровое» в деревне Буньково.