06 марта 2024, 09:43
Подмосковные управляющие компании устранили промерзание стен более чем в 200 квартирах с начала года
Управляющие компании Подмосковья отработали 269 заявок на устранение промерзания стен в квартирах с начала года. Больше всего работ провели в Балашихе.
Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, промерзание стен может привести к образованию конденсата, плесени и грибка. Это негативно сказывается на здоровье жильцов.
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Так, работы провели в домах на улице Калинина, Шестой, Дмитриева, Строителей и Дзержинского в Балашихе.
Сообщить о промерзании стен в квартире жители могут через портал ЕДС.
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ЖКХ
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