Подмосковные ученые запатентовали устройство для помощи в борьбе с раком

Специалисты из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне запатентовали устройство для кратного повышения производительности ускорителя заряженных частиц. Его намерены использовать для лечения онкологических заболеваний на новом протонном ускорителе.

Новый аппарат найдет применение не только в медицине, но и в сфере потребительской электроники. С его помощью можно будет заряжать мобильные телефоны и электромобили.

«Развитие науки — одна из приоритетных задач для Московской области. На территории региона расположены восемь из 13 наукоградов в стране. Созданная в Подмосковье научно-исследовательская инфраструктура и накопленная научная база позволяют ученым проводить исследования на самом высоком уровне», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ОИЯИ, добавила она, на сегодняшний день является одним из ведущих научных центров как в России, так и во всем мире.

«Мы гордимся достижениями наших ученых и тем, что их открытия и уникальные разработки вносят огромный вклад в науку», — сказала Зиновьева.

Изобретение ученых ОИЯИ Сергея Доли и Виктора Смирнова продолжает идею, защищенную специалистами в предыдущем патенте «Устройство для резонансного заряда конденсатора». Оно позволило ученым добиться подъема напряжения на конденсаторе в электрической цепи.

Новое устройство для формирования пилообразного напряжения на конденсаторе позволит повысить плотность пучка и получить напряжение, в несколько раз превышающее напряжение источника питания.

Новейший медицинский ускоритель, использующий запатентованное устройство, создадут в каждой из 19 стран — членов ОИЯИ.