Ученые из 26 стран запустят в Дубне уникальный коллайдер. Он принесет пользу даже обычным людям

В Дубне готовят к запуску уникальный коллайдер NICA. В проекте участвуют 26 стран, но площадкой для его реализации стал именно подмосковный город. Бояться, что в Московской области появится новая вселенная или черная дыра, не стоит. Ученые заверяют, что это всего лишь страшилки. Зато результаты, которые планируется получить, пригодятся всем — от астрофизиков до медиков и обычных людей.

Для чего нужен коллайдер NICA в Дубне?

Все существующие в мире установки разные, в том числе коллайдеры. На Земле уже есть два больших коллайдера: LHC в Церне и RHIC в Нью-Йорке. И они тоже разные. Об этом «360» рассказал заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Андрей Бутенко.

«Коллайдеры разные, задачи у них разные. RHIC — коллайдер для тяжелых ионов. Это действительно тяжелые, массивные частицы, которые крутятся в коллайдере и сталкиваются. В LHC — тоже тяжелые частицы, но энергии намного больше, чем в RHIC и, тем более, у нас. Мы пытаемся заполнить ту нишу, которая была незаслуженно забыта на заре физики. Эту область энергии, промежуточную, проскочили в погоне за большими энергиями», — пояснил Бутенко.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, в Дубне планируют изучать физику именно в этой промежуточной области. Это поможет понять, каким же образом формировалось наше вещество, все, что окружает человека, весь мир, а также почему он именно такой, как мы его видим. То есть это не физика далеких элементарных частиц, чем занимаются в ученые с другими коллайдерами.

«Это физика сверхплотной и сверхвысокой температурной плазмы. Это та область, которая пытается изучить вещество, которое было сразу после момента большого взрыва, и то состояние вещества, которое присутствует сегодня в нейтронных звездах», — отметил Бутенко.

Коллайдер NICA будет работать с золотом

Кольцо коллайдера NICA в Дубне будет состоять из магнитов. Когда они соберутся друг за другом, возникнет кольцо, магнитная система, где в дальнейшем будут ускоряться и сталкиваться пучки ионов. Первый магнит уже установили на его место. Всего таких 80, а периметр всей орбиты пучка — чуть больше 500 метров. Это длина траектории пучка, когда он крутится по кольцу.

Источник фото: телеканал «360»

Это все необходимо, потому что получить голые ядра ионов, которые необходимы для проведения эксперимента, сразу невозможно. Для этого и создаются каскады ускорителей, пояснил Бутенко.

«Это везде так: и в LHC, и в RHIC. <…> Инжекционный комплекс, в который входят линейный ускоритель, бустер и нуклотрон, будет работать 100 раз, только чтобы заполнить коллайдер пучком. После этого начинает работать уже сам коллайдер. <…> Каждые четыре секунды пучок будет инжектироваться в коллайдер. И так 100 раз. <…> Вот когда начинают сталкиваться пучки в точке встречи, там начинается физический эксперимент», — отметил Бутенко.

Источник фото: телеканал «360»

При этом в Дубне будут работать с ионами золота. Можно было бы взять в разработку и ионы свинца, как в LHC, а можно было бы работать и с ионами урана. Но последний не лучшая субстанция, это достаточно грязное вещество.

«Просто с ним не очень удобно работать. Вот и все. Возможно, мы будем работать с висмутом, у которого ядро более круглое. Коллайдер не строится под один сорт ионов, мы будем заниматься разными сортами ионов. <…> Может быть, и до урана дойдем», — отметил Бутенко.

Страшилки о коллайдере — это вымысел

При этом, по словам заместителя директора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, не стоит обращать внимание на различного рода страшилки, которые зачастую рассказывают о результатах работ коллайдеров. Он подчеркнул, что пример того же LHC продемонстрировал, что ничего страшного не произошло.

«Это все страшилки. Главное — человечеством всегда двигало любопытство. Сначала у человека возникает желание что-то где-то проверить. <…> Коллайдер (LHC — прим. ред.) работает. То же самое будет и у нас. Никакого взрыва большого мы не собираемся создавать», — отметил Бутенко.

Почему коллайдер строят именно в Дубне?

Коллайдер NICA создают ученые из 26 стран. Однако происходит все именно в России, в Дубне. По словам Бутенко, никакой политики в этом нет.

«Во-первых, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне всегда был международной организацией, в которую входит целый ряд стран. Почему здесь? Да потому что мы предложили. У нас есть возможность, есть площади, на которых это все можно поставить. И самое главное — у нас была начальная часть. Нуклотрон работает больше 25 лет. Это достаточно современная сверхпроводящая машина. Это одна из ключевых точек во всем этом комплексе», — пояснил Бутенко.

Он напомнил, что именно из-за нуклотрона коллайдер назвали NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility).

Польза коллайдера для обычных людей

Создание коллайдера в Дубне имеет большое значение как для России, так и для всех стран-участниц. Сейчас ученые в Подмосковье отрабатывают новые технологии.

«Мы не можем построить что-то новое, современное, не используя новые технологии, которые создаются здесь же и по всему миру. В каждой из 26 стран-участниц что-то создается. Это не просто какие-то готовые решения, совершенно новые. Работает огромное количество ученых, конструкторов, технологов, которые продвигают науку и достигают таких результатов, которых не было до сих пор», — подчеркнул Бутенко.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, сейчас трудно сказать, какую именно пользу это будет нести для народного хозяйства. Но в любом случае, будет положительный результат. Ведь речь идет о радиобиологических исследованиях, исследованиях в области ядерных технологий. Они позволят увеличить эффективность работы атомных электростанций и уменьшить ядерные отходы.

Схожую точку зрения высказал и научный сотрудник НЭО сверхпроводящих магнитов и технологий, Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Михаил Шандов. Он отметил, что многие страны очень заинтересованы в создании больших наукоемких проектов, которые сейчас называются мегасайенс.

«Это очень большой толчок для технологий промышленности тех, кто будет принимать в этом участие. Эти все технологии в последствии переходят в так называемое народное хозяйство. И если в начале XX века ускорители были исключительно инструментом проведения экспериментов, сегодня ими пользуются в медицине, аэропортах, метро», — пояснил Шандов.

Источник фото: телеканал «360»

Также он подчеркнул, что никаких новых вселенных и черных дыр в Подмосковье не создадут, а вот то, что реально откроют, может продвинуть вперед промышленность. Ведь именно из таких крупных экспериментов вышли полупроводники, благодаря которым появились мобильные телефоны и интернет.

«Что даст новый коллайдер, пока не ясно, но что точно известно, что у нас появился сильный магнит для физиков и ученых со всей планеты, а новое поколение будет расти, понимая, что большую науку можно двигать и в своей стране», — пояснил Шандов.

Образование и рабочие места в Дубне

Продвигать исследования в собственной стране действительно важно, отметил Бутенко. По его словам, в Дубне активно занимаются образованием молодых людей — как техническим, так и физическим, и даже экономическим.

«Мы пытаемся поднять и подтолкнуть тему того, что необходимо учиться, чтобы люди, которые живут в нашей стране, были образованы, чтобы поднять уровень жизни в нашей стране», — добавил заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.

Источник фото: телеканал «360»

Он подчеркнул, что сегодня в Подмосковье приезжают люди со всей страны, из самых удаленных ее уголков. Здесь есть и возможность карьерного роста, и возможность дальнейшего обучения. Более того, возвращаются даже те люди, которые когда-то уехали в Европу, в США. Поэтому этот проект был необходимым, уверен Бутенко.

«Мы должны завершить монтаж магнитной системы, основной его части, к концу этого года. В конце этого года мы должны начать цикл испытаний и далее — пусконаладочные работы. Сейчас уже готово малое бустерное кольцо и кольцо ускорителя первое», — заключил заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ.