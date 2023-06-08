Подмосковье 08 июня 2023, 12:58 Подмосковные участники СВО получат льготы в подключении газа Unsplash

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Участники СВО из Подмосковья получат льготы в рамках «социальной газификации». Об этом постановила Мособлдума на 57-м заседании. Меру поддержки смогут получить более двух тысяч мобилизованных. На эти цели выделили 104 миллиона рублей.

«Основное внимание сегодня в Московской области направлено на поддержку ребят, мобилизованных из региона, и их семей. Наш регион находится в лидерах по оказанию помощи. И депутаты находятся в постоянном контакте с семьями участников СВО, получаем от них обратную связь, выясняем, где еще может быть оказана дополнительная помощь», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Программа «Социальная газификация» работает в населенных пунктах, где уже проведен газ. Мера государственной помощь предполагает бесплатное проведение ресурса до границ земельного участка от общего газопровода и позволяет сэкономить средства. Для отдельных категорий граждан Мособлдума установила дополнительную льгота по проведению газа внутри владения, на оплату стоимости газового оборудования не более 80 тысяч рублей и стоимость выполненных работ.

Также в число получателей мер поддержки вошли члены семей сотрудников Росгвардии, погибших на СВО. В принятом законе есть уточнение, что льгота также полагается членам семей бойцов силовой структуры, которые лишились жизни в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике и при выполнении задач во время контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что в этом году газ проведут в 12 тысячах домов региона.

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