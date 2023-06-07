07 июня 2023, 16:59
Еще 12 тысяч домов получат газ по президентской программе в Подмосковье в 2023 году — Воробьев
Губернатор Воробьев рассказал о газификации домов в Подмосковье в 2023 году
Еще 12 тысяч домов до газифицируют в Подмосковье в 2023 году. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил во время ежегодного обращения.
По словам главы региона, программу социальной газификации продлили. В этом году синее топливо получат еще 12 тысяч семей.
Реклама
«В 2021 году создали условия для подключения 29 тысяч домов, в прошлом году — для 86 тысяч, в этом году еще 12 тысяч», — сказал Воробьев.
Он также напомнил, что льготники могут получить поддержку для проведения газа к дому.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых объектов ЖКХ в Подмосковье. Благодаря этому еще 137 тысяч жителей получат чистую воду.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Газ
Андрей Воробьев
Реклама
Реклама