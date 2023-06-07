Подмосковье 07 июня 2023, 16:59 Еще 12 тысяч домов получат газ по президентской программе в Подмосковье в 2023 году — Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о газификации домов в Подмосковье в 2023 году

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Еще 12 тысяч домов до газифицируют в Подмосковье в 2023 году. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил во время ежегодного обращения.

По словам главы региона, программу социальной газификации продлили. В этом году синее топливо получат еще 12 тысяч семей.

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«В 2021 году создали условия для подключения 29 тысяч домов, в прошлом году — для 86 тысяч, в этом году еще 12 тысяч», — сказал Воробьев.

Он также напомнил, что льготники могут получить поддержку для проведения газа к дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых объектов ЖКХ в Подмосковье. Благодаря этому еще 137 тысяч жителей получат чистую воду.

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