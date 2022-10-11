Подмосковные центры цифрового развития «IT-куб» приняли 1,6 тысячи учеников с сентября | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 18:16 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные центры цифрового развития «IT-куб» приняли 1,6 тысячи учеников с сентября пресс-служба Минобразования Московской области

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В подмосковных центрах цифрового образования «IT-куб» обучаются более трех тысяч человек. С 1 сентября в них зачислили около 1600 ребят, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Центры «IT-куб» работают в Электростали, Клину, Подольске и Ленинском округе.

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«Информационные технологии сейчас на пике популярности. Многие школьники хотят связать с ними свою профессиональную жизнь. В IT-кубах можно абсолютно бесплатно обучиться азам различных специальностей. Самыми востребованными IT-направлениями для обучения у ребят стали системное администрирование, робототехника и кибербезопасность», — рассказала Ирина Каклюгина.

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Как напомнили в Минобразования региона, центры «IT-куб» открываются в Подмосковье в рамках реализации программы «Цифровая образовательная среда» президентского проекта «Образование».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что четыре педагога из Подмосковья стали призерами и победителями всероссийских конкурсов.

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