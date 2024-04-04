Подмосковье 04 апреля 2024, 13:18 Подмосковные центры переработки отходов «Нева» и «Восток» подвели итоги работы за неделю Группа ЭкоЛайн

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Подмосковные комплексы по переработке отходов «Нева» и «Восток» подвели итоги работы за неделю. Там принимают и сортируют свыше 40 видов мусора. С 28 марта по 4 апреля лидерами по выборке стали три вида стекла, ПЭТ-микс, ПВД-пленки, картон и макулатура.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, свыше 70% поступающих отходов направляют на переработку. Из них 10-15% — это вторсырье, 30% компостируют, 25% направляют на топливо.

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Оборудование на комплексах проходит ремонт и техобслуживание по графику в установленные сроки.

«На карте размещения КПО Восток установлены биофильтры очистки биогаза на карте размещения отходов. Идет подготовка к началу работ по дегазации первой карты полигона. Завезены трубы для монтажа скважин и сети сбора биогаза. Начало работ непосредственно на полигоне запланировано на следующей неделе», — дбавили в ведомстве.

Устройство скважин и трубопровода, который соединит их с газосборными станциями и системой сбора конденсата, продлятся до конца мая.

С наступлением тепла в работу запустят систему «мокрый барьер» на ангарах компостирования и карте размещения отходов. На ней также будут использовать технологию гидронапыления для нейтрализации запаха.

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