Подмосковье 16 января 2023, 13:49 Подмосковные травматологи спасли ребенка с переломом бедра после батутов Unsplash

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Двухлетний ребенок поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) после прыгания на батутах. Его правое бедро было деформировано и причиняло сильную боль.

Рентген показал закрытый перелом кости. Врачи приняли решение об операции.

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«Мы сопоставили и фиксировали все отломки кости в анатомически верное положение. После срастания перелома металлические конструкции, соединяющие сломанную кость, будут удалены», — рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

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На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что строящийся детский госпиталь в Красногорске станет местом работы для лучших врачей. Туда пригласят высококвалифицированных специалистов, которые будут помогать юным пациентам со всей страны.

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