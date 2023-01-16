Подмосковье 16 января 2023, 22:03 Подмосковные травматологи прооперировали двухлетнего ребенка с закрытым переломом бедра Публичное достояние

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Двухлетнего ребенка с жалобами на отек и деформацию правого бедра привезли в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу. Врачи выявили у пациента закрытый перелом бедренной кости со смещением отломков. Травму ребенок получил, когда прыгал на батутах.

«Мы провели успешное хирургическое лечение. В ходе операции были сопоставлены и фиксированы все отломки кости в анатомически верное положение. После срастания перелома установленные металлические конструкции, соединяющие сломанную кость, будут удалены», — рассказал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

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Ребенка уже выписали, он чувствует себя хорошо, рассказали в медучреждении.

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Физическая активность — это замечательно и полезно, но только при соблюдении всех правил безопасности», — добавил главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

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