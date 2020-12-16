Подмосковные теплицы поставят 18 тысяч тонн овощей к новогодним праздникам

Не менее 18 тысяч тонн тепличных овощей Подмосковья появится в магазинах перед новогодними праздниками. В основном это огурцы, помидоры и баклажаны. Жители смогут купить самые свежие продукты на стол.

К Новому году, а также в январе и феврале теплицы поставят на прилавки Подмосковья и столицы 18,2 тысячи тонн овощей. Это отметил и. о. министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.

Наши теплицы позаботились о том, чтобы на каждом столе в новогодние, рождественские праздники были свежие овощи Сергей Воскресенский.

Например, за два месяца комплекс «Агрокультура Групп» из Каширы отправит в магазины более шести тысяч тонн огурцов и четыре тысячи тонн помидоров, а «Луховицкие овощи» — 2,5 тысячи тонн огурцов и около 800 тонн томатов.

Вместе с ними продукцию отгрузят теплицы «Иванисово» из Электростали, «Матвеевское» и «Агроном» из Одинцова, «Аграрное» из Орехово-Зуева.

«В праздничные дни цены на свежую витаминную продукцию не будут повышаться — они будут держаться на приемлемом уровне«, — подчеркнул Сергей Воскресенский.

По его словам, отпускная цена производителей за килограмм огурцов составит 90 рублей, томатов — 156, баклажанов — 175.

Ранее стало известно, что с начала этого года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей на развитие отрасли.