Подмосковье 17 апреля 2023, 13:47 Подмосковные строители восстановят уникальный дом земского врача Сергея Гампера в Мариуполе

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Фонд капитального ремонта Подмосковья восстановит архитектурную жемчужину старой части Мариуполя. Это дом земского врача Сергея Гампера в неоготическом стиле с остроконечной башней, построенный в 1897 году.

Здание находится на Земской улице, в непосредственной близости от металлургического комбината «Азовсталь». В 2022 году фасад уникального дома был частично поврежден и требует реконструкции. Восстановлением архитектурного памятника занялся Фонд капитального ремонта, подведомственный МинЖКХ Подмосковья. Специалисты уже провели обследование объекта и выполнили демонтажные работы.

«К этому дню закрыли тепловой контур, установили новые окна, сейчас делают новые оконные конструкции на центральной части фасада, монтируют новую кровлю. До конца года планируется полноценное восстановление здания с заменой всех внутренних инженерных систем», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Планируется также выполнить реставрацию фасада и благоустройство прилегающей территории.

Сергей Федорович Гампер — российский врач и общественный деятель, заведующий Мариупольской земской больницы. После смерти доктора в 1911 году его дом был и цехом по производству колбасы, и коммунальным жилищем для малоимущих. Необычное здание представляет историческую и архитектурную ценность, являясь одной из жемчужин Мариуполя.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России не прекращается, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Каждый день волонтеры и жители отправляют продукты, вещи, лекарства и оборудование.