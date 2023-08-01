Подмосковье 01 августа 2023, 09:17 Подмосковные строители восстановят школу в Приморском районе Мариуполя Министерство ЖКХ МО

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Разрушенную во время боев инфраструктуру Мариуполя продолжают восстанавливать силами Подмосковья. Сейчас строители заканчивают капитальный ремонт еще одной школы, которая находится в Приморском районе. Здесь уже привели в порядок здание и проводят благоустройство территории.

«Школа в Приморском районе была серьезно повреждена в ходе боевых действий. Больше всего пострадала кровля, которую специалисты успешно заменили. Также завершены фасадные работы, восстановлен конструктив здания, заменены окна, проведены работы в местах общего пользования», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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В здании пришлось почти заново проводить монтаж центрального отопления. Сейчас рабочие благоустраивают территорию.

Контроль за строительством ведут специалисты Управления технического надзора капитального ремонта в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Они ежедневно выезжают на объекты.

«Восстановление продолжается, каждый шаг приближает к достижению общей цели — предоставить детям безопасное образовательное пространство», — подчеркнул генеральный директор УТНКР Михаил Чебриков.

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