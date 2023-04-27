Подмосковье 27 апреля 2023, 11:26 Подмосковные строители восстановят 31 социальный объект в Мариуполе в этом году Фонд капитального ремонта

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Подмосковные строители ведут работы по восстановлению детских садов № 42 и № 16 в Восточном районе Мариуполя. Всего на этот год за Московской областью закреплен 31 социальный объект

«Подмосковные строители ведут работы по восстановлению Мариуполя, восстанавливаются дома, школы, детские сады и больницы. На объектах Мариуполя работают более шести тысяч областных коммунальщиков, строителей и специалистов, более 110 единиц спецтехники», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Восстановлением детских садов занимается Фонд капитального ремонта Московской области. Генеральный директор Фонда Валерий Николов отметил, что во время работ строители восстанавливают кровлю, проводят техобследование зданий, устанавливают новые окна, монтируют систему отопления, ведут внутреннюю отделку помещений и многое другое. Планировка межкомнатных перегородок, выбор цветовой гаммы комнат и наполнение помещений проводится по согласованию с руководством дошкольных учреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ. По его словам, люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков.

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