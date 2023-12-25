Подмосковье 25 декабря 2023, 16:30 Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Левобережном районе Мариуполя. Они усилили конструктив здания, привели в порядок кровлю и фасад, обновили коммуникации, места общего пользования и окна.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, при координации Минстроя России ведется масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов страны. Жилым домам уделили особое внимание.

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Фонд капитального ремонта Подмосковья восстанавливает в Мариуполе свыше 520 объектов. Это пункты временного размещения, жилые дома, а также социальные и культурные учреждения и общественные территории. Работы контролируют эксперты технадзора.

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