25 декабря 2023, 16:30
Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Мариуполе
Подмосковные строители восстановили еще один жилой дом в Левобережном районе Мариуполя. Они усилили конструктив здания, привели в порядок кровлю и фасад, обновили коммуникации, места общего пользования и окна.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, при координации Минстроя России ведется масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов страны. Жилым домам уделили особое внимание.
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Фонд капитального ремонта Подмосковья восстанавливает в Мариуполе свыше 520 объектов. Это пункты временного размещения, жилые дома, а также социальные и культурные учреждения и общественные территории. Работы контролируют эксперты технадзора.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Минстрой Подмосковья
Мариуполь
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