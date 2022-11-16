Подмосковье 16 ноября 2022, 11:57 Подмосковные станции МЦД-4 переведут на цифровую систему управления

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Станции будущего МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожная переведут на цифровую систему управления, которая позволит обеспечить бессветофорное движение поездов. Работы уже завершили на станциях Крекшино, Толстопальцево, перегонах Крекшино-Толстопальцево, а также Москва-Курская — Карачарово Горьковского направления.

Отечественная разработка на базе микропроцессора «Эльбрус» надежна и проста в использовании. Оборудование оснащено системами самодиагностики и информирования, а также может выявить недостатки технологического процесса на ранней стадии и предотвратить задержки в движении составов.

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Начальник МЖД Валерий Танаев рассказал, что до конца года на эту систему переведут станцию Москва-Сортировочная-Киевская, а в 2023 году ее подключат еще на шести станциях.

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«В 2023 году перейдут ещё шесть станций Киевского направления — Москва-Пассажирская-Киевская, Очаково, Солнечная, Внуково, Лесной Городок и Апрелевка, а также станции на соединительных линиях в центре Москвы, образующие диаметры», — сообщил он.

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