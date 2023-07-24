Подмосковье 24 июля 2023, 16:10 Подмосковные спортсмены завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по метанию ножа фото: Московская областная федерация спортивного метания ножа

Читать 360tv в

Две золотых, три серебряных и три бронзовых медали завоевали спортсмены из Подмосковья на всероссийских соревнованиях «Звездный турнир» по спортивному метанию ножа. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Александра Колесникова из Пушкинского округа срала лучшей сразу в двух дисциплинах — на три и пять метров. В активе девушки два золота.

Реклама

Серебро взяли Вадим Потапов (Пушкино), Варвара Солдаткина (Пушкино) и Ольга Кучер (Подольск).

На третью ступень пьедестала поднялись Александр Пилин из Орехово-Зуева, Иван Семеняченко из Пушкинского округа и Ольга Кучер из Подольска.

Соревнования «Звездный турнир» по спортивному метанию ножа прошли в Москве в спорткомплексе имени Скрябина. За медали боролись более 140 человек из 25 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале Кубка президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина. Глава региона похвалил отличившихся юных шахматистов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».