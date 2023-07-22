Подмосковье 22 июля 2023, 18:05 «Турнир под открытым небом». Воробьев — о старте Кубка Сергея Карякина по шахматам в Одинцове Губернатор Воробьев: юный шахматист из ДНР сыграл вничью с гроссмейстером Карякиным Unsplash

Читать 360tv в

Первый этап Кубка президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина прошел в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В первый день соревнований международный гроссмейстер Сергей Карякин сыграл одновременно с 15 юными участниками, девять из них приехали в Подмосковье из ДНР.

Реклама

«Как и год назад, турнир проходит под открытым небом. Никита Щербаков из Донецка единственный закончил партию с Сергеем Карякиным вничью. Дольше всех продержался 11-летний Андрей Бетев из Солнечногорска. Молодцы!» — отметил глава региона.

Второй этап кубка состоится 13 августа в парке «Елочки» в Домодедове. Заключительная часть соревнований пройдет в усадьбе «Гребнево» в Щелкове 3 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».