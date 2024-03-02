Подмосковье 02 марта 2024, 19:57 Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на первенствах России по греко-римской борьбе Федерация спортивной борьбы России

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Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на первенствах России по греко-римской борьбе до 16 лет и до 21 года. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях среди юных борцов до 16 лет, проводившихся в Суздале, команда Подмосковья заняла первое место в общекомандном зачете среди 66 регионов России. Спортсмены из региона завоевали две золотые, серебряную и четыре бронзовые медали. Первые места заняли борцы Дмитрий Тельпиз и Арсен Кудаев, а также отличились Мухаммад Салиев, Максим Головенчиц, Егор Чернышков и Вадим Троицкий.

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В рамках первенства России среди юниоров до 21 года, проходившего в Омске, сборная Московской области также показала высокие результаты. Команда выиграла две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Отлично выступили Мансур Саитов и Максим Аверин, а также Дорджи Шунгурциков, Билал Берсанукаев, Анатолий Аверин, Алибек Амиров и Дзамболат Габеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории Подмосковья.

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